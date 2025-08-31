В Башкирии прошел августовский педсовет

Более 500 тысяч детей в республике завтра начнут учебный год. И традиционно перед его началом на неделе прошел августовский педсовет учителей. Местом сбора педагогов в этом году стал Бирск, в котором к 1 сентября обновили 11 школ. Результаты за 6 лет по улучшению условий учебы в регионе, конечно, масштабнее: открыто 65 детских садов, 48 школ, отремонтировано 180. Участие в августовском совещании принял Радий Хабиров. Были подведены итоги и обозначены цели на будущее. Кроме того, глава республики посетил в Бирске ряд обновленных образовательных учреждений.

К занятиям здесь подходят творчески. Позволяют и условия, и оборудование. В бирской школе для детей с нарушениями речи учится почти 400 мальчиков и девочек со всей республики. Работа непростая, но молодые специалисты все же пополняют ряды педагогов.

В новом учебном году в коррекционной школе много новинок. На выигранный в мае грант для обучающихся открыли инклюзивное творческое пространство. Участие в полезных проектах, которые сделают лучше школу, – дело для них привычное, говорит директор интерната.

Радию Хабирову показали еще одну уникальную площадку в школе – ипподром. Он появился совсем недавно. Лошади тоже теперь принимают участие в лечении и реабилитации маленьких наездников.

Обновленным встретит детей и местный лицей. Здесь по федеральной программе провели капитальный ремонт. Дети вернутся в школу старую, но вряд ли ее узнают. Поменялось все – от пола до потолка. Новая мебель и оборудование – такие условия создают пространство как для творчества детей, так и для научных открытий.

В Башкортостане по федеральной программе отремонтировали 181 школу. По этому показателю в стране регион – второй. Работа продолжится: на следующий год планируется обновить еще более 40 зданий.

Медико-фармацевтический колледж можно спутать с больницей – настолько условия в учреждении приблизили к реальным. К слову, в следующем году по этой же программе планируют обновить ещё одно здание колледжа. На эти цели направят 118 млн рублей. Учреждению 90 лет. Для системы здравоохранения оно готовит специалистов по направлениям лечебное, акушерское, сестринское дело и фармация. Радий Хабиров заглянул к студентам, которые не упустили возможности задать главе республики вопросы.

Главным событием в Бирске стал августовский совет педагогов республики. На ежегодном совещании подвели итоги и поставили задачи на будущий учебный год. Говорили о мерах поддержки для учителей – они расширятся, о детском отдыхе, о достижениях олимпиадников. Радий Хабиров напомнил, что в регионе активно обновляются все уровни образования. За последние шесть лет открылось 48 новых школ и 65 детских садов.

Руководитель региона вручил государственные награды республики, премии лауреатам и финалистам конкурса «Учитель года Башкортостана».