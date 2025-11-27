В Башкирии прошел турнир по рукопашному бою

В Хайбуллинском районе прошел турнир по рукопашному бою. Его участниками стали юные воспитанники спортивных секций сёл Акъяр, Бурибай и Целинное.

Свои силы в турнире попробовали не только любители рукопашного боя, но и те, кто занимается дзюдо, смешанными единоборствами и борьбой курэш. Организаторы соревнований планируют сделать их ежегодными.