В Башкирии ограничили розничную продажу алкоголя

Сегодня, 1 сентября, на территории республики действует ограничение на розничную продажу алкогольной продукции. Мера приурочена к празднованию Дня знаний.
Данное правило распространяется на все виды розничной торговли: супермаркеты, винно-водочные отделы и небольшие магазины, за исключением заведений общественного питания.
Подобные ограничения также вводятся в дни проведения Последних звонков, празднования Сабантуя и Дня молодежи. Кроме того, на новогодние каникулы устанавливаются временные ограничения для реализации спиртного.
За нарушение предусмотрены штрафные санкции: для физических лиц — от 20 до 40 тысяч рублей, для юридических — от 100 до 300 тысяч рублей с возможной конфискацией товара.