В Башкирии ограничили розничную продажу алкоголя

Сегодня, 1 сентября, на территории республики действует ограничение на розничную продажу алкогольной продукции. Мера приурочена к празднованию Дня знаний.

Данное правило распространяется на все виды розничной торговли: супермаркеты, винно-водочные отделы и небольшие магазины, за исключением заведений общественного питания.

Подобные ограничения также вводятся в дни проведения Последних звонков, празднования Сабантуя и Дня молодежи. Кроме того, на новогодние каникулы устанавливаются временные ограничения для реализации спиртного.