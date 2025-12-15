В Башкирии временно ограничат продажу алкоголя в новогодние праздники

В новогодние каникулы в Уфе и на всей территории республики будет временно ограничена розничная продажа алкоголя. Ограничения коснутся только магазинов, в то время как кафе, бары и рестораны будут работать в обычном режиме.

Ограничения вступят в силу в следующие часы:

— 3 января — с 17:00 до 23:00;

— 4, 5 и 6 января — с 08:00 до 10:00 и с 17:00 до 23:00.

В указанное время купить алкоголь в магазинах будет невозможно.

Запрет установлен на законодательном уровне. Нарушение правил продажи грозит предпринимателям административным штрафом.