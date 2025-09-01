В Башкирии не удалось спасти раненого медвежонка

В Башкирии скончался медвежонок, который упал со скалы в районе села Красный Ключ. Об этом сообщили сотрудники Центра реабилитации диких животных «Пин и Пуф».

Первая информация о медвежонке появилась 30 августа, но охотинспекторам не удалось его обнаружить. На следующий день поступили более точные данные о местонахождении животного, и сотрудники центра вместе с инспекторами Минэкологии отправились на место происшествия. Рядом находилась мать медвежонка. Пока инспекторы обеспечивали безопасность зоозащитников, те обследовали малыша и забрали его для оказания помощи.

К сожалению, у медвежонка были обнаружены серьезные травмы: повреждения позвоночника и разрывы внутренних органов. Ему сделали обезболивание, вводили антибиотики и кровоостанавливающие средства, а затем поместили на карантин. Но сегодня в 01:58 медвежонок впал в кому, а в 04:50 скончался.

Специалисты отметили, что вскрытие будет проведено в ближайшее время.