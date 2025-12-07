В Башкирии за вечер спасли двух потерявшихся на природе мужчин

Вчера вечером, 6 декабря, в Центр обработки вызовов Системы-112 поступило два сообщения о жителях республики, потерявшихся на природе.

Первый случай произошел в Абзелиловском районе, недалеко от деревни Кусимово. 41-летний мужчина утром уехал в лес на квадроцикле и не вернулся. К счастью, он самостоятельно нашел дорогу обратно. В медицинской помощи не нуждался.

Второй инцидент случился в Благовещенском районе, у деревни Куреч. 47-летний мужчина рыбачил на реке Белая. На лодке сел аккумулятор, и ее унесло течением. На поиски оперативно выехали спасатели Госкомитета РБ по ЧС. В результате поисковой операции мужчину нашли и благополучно доставили на берег. Медицинская помощь ему также не потребовалась.