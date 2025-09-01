В БГПУ прошёл адаптационный лагерь для первокурсников

В Башкирском государственном педуниверситете имени Акмуллы прошёл адаптационный лагерь для первокурсников. В течение трех дней студентов знакомили с вузом и готовили к новой студенческой жизни.

Школа – это маленькая жизнь, и у Дениса Мухамедьярова она уже за плечами. Впереди новый и куда более осознанный период – студенчество. Над выбором вуза молодой человек долго не задумывался, заранее знал, что поступать будет в Уфе в педуниверситет. Рассказывает: с самого рождения проживал в Краснодаре, но по национальности башкир. А потому получить высшее образование решил именно здесь, на родине предков. В столице Башкортостана будущий учитель математики уже неделю, и за это время он точно понял, что с выбором не ошибся.

Подготовиться к новому жизненному периоду Денису помогает адаптационная смена для первокурсников – их в этом году более полутора тысяч человек. В рамках мероприятия в течение трех дней новички знакомятся с университетом, посещают учебные корпуса, аудитории, а также открывают для себя студенческие объединения.

Программа самая разнообразная. К примеру, на ярмарке ребята могут принять участие в фотосессии, а также в новых или уже нашумевших играх. Так первым отгаданным предметом стала игрушка для собак. Правда, изначально ее приняли за черепаху. Что же там еще впереди – первокурсникам только предстоит узнать. И, по их словам, в этом есть некая ирония. Ведь неизвестность – это не только часть игры, но и жизни. Одно ребята знают точно: всё лучшее у них еще впереди.