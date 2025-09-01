В ДТП на трассе Башкирии пострадали три человека

Сегодня, 1 сентября, в Дюртюлинском районе произошло дорожно-транспортное происшествие. Об этом сообщили в Госкомитете РБ по ЧС.

По предварительной данным, столкнулись автомобили «Lada Kalina» и «Renault Koleos». От сильного удара иномарка перевернулась на крышу.

В автомобиле «Lada Kalina» находились три человека. 73-летнюю женщину спасатели деблокировали, после чего вместе с 50-летним мужчиной доставили в медицинское учреждение. Еще одна пассажирка легковушки не пострадала.

За рулем «Renault Koleos» находилась 57-летняя женщина, которая также была госпитализирована с травмами. Спасатели отключили аккумуляторы обоих транспортных средств для предотвращения возможного возгорания.