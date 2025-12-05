Пять человек пострадали в ДТП на трассе в Башкирии

Сегодня, 5 декабря, в Белебеевском районе произошло ДТП с пострадавшими. Подробности рассказали в ГАИ республики.

По данным ведомства, около девяти часов утра на 2 км автодороги Белебей — Николаевка — Туймазы — Бакалы столкнулись легковые автомобили «Daewoo Nexia» и «Chery».

В результате аварии пять человек получили травмы. Врачи на месте оказывают помощь трем пассажирам «Daewoo» и двум из «Chery».

На месте происшествия работают сотрудники ГАИ, МЧС и бригады скорой медицинской помощи. Все детали случившегося выясняются.