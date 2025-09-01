В Давлекановском районе возводят новый ФАП

В селе Чуюнчи Давлекановского района строят фельдшерский акушерский пункт. Его возводят по нацпроекту «Здравоохранение». Всего в населенном пункте проживают свыше 200 человек. Они смогут получать доврачебную помощь в комфортных условиях.