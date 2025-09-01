В Башкирии сельчане требуют спасения заброшенного Дома культуры

Жители села Чуюнчи Давлекановского района бьют тревогу из-за заброшенного Дома культуры. Несколько лет назад его закрыли из-за аварийного состояния, так как долгие годы не ремонтировали. Людей беспокоит и то, что строение стало излюбленным местом прогулок для детей, а ведь оно в любой момент может рухнуть. Сейчас учреждение культуры перебазировалось в бывшее здание детского сада, однако сельчане просят, чтобы у организации появилась более масштабная площадка со сценой, на которой могли бы выступать творческие коллективы.
Именно такая дыра на перекрытии образовалась в здании дома культуры в селе Чуюнчи. По словам Гузалии Даяновой, вода скопилась на потолке из-за некачественного ремонта крыши.
По этой причине строение признали аварийным. В 2018-м его закрыли. Когда-то это был один из крупнейших домов культуры для жителей нескольких сёл. Вмещал почти триста гостей. Здесь давали концерты певцы и творческие коллективы. Отмечали праздники, проводили встречи выпускников, показывали кинофильмы, ставили спектакли. Причём сейчас здание ничем не огородили.
Местные жители опасаются за детей, которые периодически заходят сюда внутрь. Играют и проводят здесь время. Зданию, которому уже более полувека, разрушается изнутри и снаружи. Каждая деталь, люстра, оконная рама и что-либо иное может рухнуть в любой момент.
Поэтому сельчане просят сделать хоть что-то с Домом культуры. Шесть лет назад они пытались подать заявку в региональный Минкульт на реконструкцию.
Предлагают и вариант спасения хотя бы части здания.
Местные власти по просьбе сельчан выделили для клуба и его сотрудников пустующее здание бывшего детского сада, которому также требовался капитальный ремонт, но с меньшими затратами. И его провели. Заменили крышу, поставили пластиковые окна, укрепили фундамент. Правда, площадь здесь намного меньше, чем в старом доме культуры. Жители просят установки сцены для творческих коллективов.
Что касается старого здания, то чиновники уже думают о его будущем. Они намерены оцепить строение и сделать всё, чтобы посторонние не заходили внутрь. Ну а сами жители села надеются на то, что их родной населенный пункт также будут навещать звёзды эстрады, коллективы из соседних районов — радовать их своими песнями и концертными номерами.