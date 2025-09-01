В Башкирии сельчане требуют спасения заброшенного Дома культуры

Жители села Чуюнчи Давлекановского района бьют тревогу из-за заброшенного Дома культуры. Несколько лет назад его закрыли из-за аварийного состояния, так как долгие годы не ремонтировали. Людей беспокоит и то, что строение стало излюбленным местом прогулок для детей, а ведь оно в любой момент может рухнуть. Сейчас учреждение культуры перебазировалось в бывшее здание детского сада, однако сельчане просят, чтобы у организации появилась более масштабная площадка со сценой, на которой могли бы выступать творческие коллективы.

Именно такая дыра на перекрытии образовалась в здании дома культуры в селе Чуюнчи. По словам Гузалии Даяновой, вода скопилась на потолке из-за некачественного ремонта крыши.

Крышу меняли, как-то не до ума довели, хорошо не сделали, поэтому дождь прошёл, раз дождь прошёл, так уже всё. Крышу перекрыли, что дождь прошёл, а потом отключили отопление, вот отопление отключили, дождь перестал идти — уже всё, сырость, отопления нету, сырость, вот такое здание здоровенное. Гузалия Даянова, заведующая Чуюнчинским филиалом районного дома культуры

По этой причине строение признали аварийным. В 2018-м его закрыли. Когда-то это был один из крупнейших домов культуры для жителей нескольких сёл. Вмещал почти триста гостей. Здесь давали концерты певцы и творческие коллективы. Отмечали праздники, проводили встречи выпускников, показывали кинофильмы, ставили спектакли. Причём сейчас здание ничем не огородили.

Местные жители опасаются за детей, которые периодически заходят сюда внутрь. Играют и проводят здесь время. Зданию, которому уже более полувека, разрушается изнутри и снаружи. Каждая деталь, люстра, оконная рама и что-либо иное может рухнуть в любой момент.

Поэтому сельчане просят сделать хоть что-то с Домом культуры. Шесть лет назад они пытались подать заявку в региональный Минкульт на реконструкцию.

Мы думали, что действительно, может, попадем на республиканскую программу, но в архив поехали в Давлеканово, два дня там искали. Мы не нашли там документов, здесь пожар был когда-то, может, сгорели, мы не знаем, но документов нет. Поэтому мы не можем претендовать на конкурс, чтобы ремонтировать это здание. Розалия Галеева, председатель совета ветеранов с. Чуюнчи

Предлагают и вариант спасения хотя бы части здания.

Половину можно сделать, там сейчас электричество оставляют, вот половины нам тоже хватит там, там потолок нормальный. Вот просто обидно, мы не хотим, чтобы наша деревня сегодня вымирала. Розалия Галеева, председатель совета ветеранов с. Чуюнчи

Местные власти по просьбе сельчан выделили для клуба и его сотрудников пустующее здание бывшего детского сада, которому также требовался капитальный ремонт, но с меньшими затратами. И его провели. Заменили крышу, поставили пластиковые окна, укрепили фундамент. Правда, площадь здесь намного меньше, чем в старом доме культуры. Жители просят установки сцены для творческих коллективов.

Нужно согласиться, что большого зрительного зала здесь нет оборудованного, но над этим работа ведется. Нецелесообразно восстанавливать то историческое здание, оно и по масштабам большое, огромное, туда нужны огромные, многомиллионные финансовые вливания, это полностью нужно начинать с проектирования, экспертизы, ремонта, то есть это всё долгосрочно, а здесь уже готовое помещение. Рафис Ахмадрахимов, начальник управления культуры администрации Давлекановского района