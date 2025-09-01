В Башкирии более полумиллиона школьников сели за парты

Торжественные мероприятия, посвященные началу учебного года, прошли во всех общеобразовательных учреждениях Башкортостана. В школы республики отправились более 500 тысяч детей, многие из них за парты сели впервые.

Первое сентября, первый звонок, первая торжественная линейка и 283 первоклассника. Именно столько ребят присоединились в этом году к обучению в 128-ой уфимской школе. Амира Хазиева в первый класс провожали всей большой семьей. Радость от праздника разделили с ним бабушки, дедушки, сестренка и, конечно, родители.

Эмоции зашкаливают, все-таки в первый класс идет. Мы сначала ходили на подготовку, потом начали собирать приборы, канцелярские принадлежности и вот, наконец, пришли к финишу. Радмир Хазиев, папа Амира Хазиева

И если одним только предстоит познакомиться со школьной жизнью, то другие этот День знаний в качестве учеников отмечают в последний раз. Всего в Башкортостане за парты в этом году сели более полумиллиона школьников, свыше 45 тысяч из них — первоклассники. И ещё более тысячи — дети участников СВО.

Только в 128-й школе в первый класс поступили 44 ребенка, родители которых отправились в зону спецоперации. К сожалению, некоторые из них погибли. Отца Дины Чернцовой не стало в 2023 году. Вспоминая супруга, мама девочки едва сдерживает слезы. А малышка точно знает: отвести ее в первый класс папа не смог не потому, что не захотел, а потому что он — настоящий защитник Родины.

Поздравить учащихся с Днем знаний приехал и Денис Чернавин. Когда-то он и сам пришел в эту школу еще несмышленым юнцом. А теперь, будучи Героем России, гордо стоит перед первоклассниками.

Поговорили о том, кем они хотят стать. Есть и летчики, есть и врачи. Ну, я сказал им, что всё в их руках. Единственное — надо хорошо учиться. Денис Чернавин, Герой России, ветеран СВО

Денис Чернавин также принял участие в церемонии награждения. Членам семей бойцов СВО, дети которых учатся в 128-й школе, вручили символические подарки.

Торжественные мероприятия, посвященные Дню знаний, прошли по всей республике. Так, после ремонта свои двери для учащихся распахнула коррекционная школа в селе Стерлибашево. А на базе лицея в селе Байгильдино Нуримановского района и в средней общеобразовательной школе Буздяка открылись агроклассы.