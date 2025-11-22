В Иглинском районе более 200 школьников вступили в ряды Юнармии

Будущее нашей страны.
Более 200 школьников из Иглинского района вступили в ряды Юнармии.
Торжественное событие прошло в местных образовательных учреждениях. Каждый
новоиспечённый юнармеец дал тожественную клятву: быть преданным Родине,
следовать уставу движения, традициям мужества, отваги и взаимопомощи, а также
стремиться к успехам в учебе и спорте.
В знак принадлежности к
движению ребята получили удостоверения и нагрудные значки. Поддержал юнармейцев
выпускник Тавтимановской средней школы, участник специальной военной операции с
позывным «Ромео».
Это
будущее нашей страны. Когда-то на них ляжет ответственность по защите нашей Родины.
Нужно быть очень сильными, нужно быть очень мужественными, нужно быть отважными,
нужно заниматься спортом, нужно беречь своё здоровье, нужно хорошо учиться в
школе, получать определённые знания, потому что быть солдатом – это не просто
выполнять какую-то физическую работу, здесь очень много нужно думать, нужно
применять свои знания, в том числе те, которые мы получали в школе.позывной «Ромео», участник СВО
Сегодня
мы поступили в Юнармию, я с честью это говорю. Я очень рад этому событию,
горжусь своей Родиной. Победа будет за нами.Матвей Шишкин, ученик школы с. Тавтиманово
В Башкортостане
ветераны СВО в отпусках и командировках не только восстанавливаются и решают
служебные дела, но и помогают волонтерам. Также посещают штабы, где люди делают
маскировочные сети, окопные свечи и противораковые одеяла. Бойцу с позывным «Ромео»
показали новое помещение и рассказали о своей ежедневной работе. Мужчина
поблагодарил волонтеров и всех неравнодушных, кто помогает приближать победу
России.
Встреча
прошла очень трогательно, в дружеской обстановке. Мы получили много советов, а именно,
как плести сети, насколько востребовано то, что мы делаем: антидроновые одеяла,
окопные свечи и любая помощь, которая оказывается, волонтёрскими штабами. Они
благодарны нам, а мы благодарны им, потому что победа может быть вместе, и она
обязательно будет.Мария Фролова, член волонтёрского штаба «Вместе к победе» с. Тавтиманово