В Иглинском районе более 200 школьников вступили в ряды Юнармии

Будущее нашей страны. Более 200 школьников из Иглинского района вступили в ряды Юнармии. Торжественное событие прошло в местных образовательных учреждениях. Каждый новоиспечённый юнармеец дал тожественную клятву: быть преданным Родине, следовать уставу движения, традициям мужества, отваги и взаимопомощи, а также стремиться к успехам в учебе и спорте.

В знак принадлежности к движению ребята получили удостоверения и нагрудные значки. Поддержал юнармейцев выпускник Тавтимановской средней школы, участник специальной военной операции с позывным «Ромео».

Это будущее нашей страны. Когда-то на них ляжет ответственность по защите нашей Родины. Нужно быть очень сильными, нужно быть очень мужественными, нужно быть отважными, нужно заниматься спортом, нужно беречь своё здоровье, нужно хорошо учиться в школе, получать определённые знания, потому что быть солдатом – это не просто выполнять какую-то физическую работу, здесь очень много нужно думать, нужно применять свои знания, в том числе те, которые мы получали в школе.

позывной «Ромео», участник СВО

Сегодня мы поступили в Юнармию, я с честью это говорю. Я очень рад этому событию, горжусь своей Родиной. Победа будет за нами.

Матвей Шишкин, ученик школы с. Тавтиманово
Фото №1 - В Иглинском районе более 200 школьников вступили в ряды Юнармии

В Башкортостане ветераны СВО в отпусках и командировках не только восстанавливаются и решают служебные дела, но и помогают волонтерам. Также посещают штабы, где люди делают маскировочные сети, окопные свечи и противораковые одеяла. Бойцу с позывным «Ромео» показали новое помещение и рассказали о своей ежедневной работе. Мужчина поблагодарил волонтеров и всех неравнодушных, кто помогает приближать победу России.

Встреча прошла очень трогательно, в дружеской обстановке. Мы получили много советов, а именно, как плести сети, насколько востребовано то, что мы делаем: антидроновые одеяла, окопные свечи и любая помощь, которая оказывается, волонтёрскими штабами. Они благодарны нам, а мы благодарны им, потому что победа может быть вместе, и она обязательно будет.

Мария Фролова, член волонтёрского штаба «Вместе к победе» с. Тавтиманово
