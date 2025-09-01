В Новых Татышлах открылись современное полилингвальное учебное заведение и культурный центр

Многие учебные заведения преобразили до неузнаваемости. Взять, к примеру, учреждение в селе Новые Татышлы, где к тому же переформатировали и систему обучения. В Татышлинском районе, к слову, сегодня отмечали тройной праздник в связи с открытием сразу нескольких объектов.

Пока первоклассники рассматривают свой новый второй дом, ученики старшей школы, кажется, немного завидуют. После капитального ремонта учебное заведение не узнать. Зданию уже без малого 30 лет. А построили словно вчера. Вот и будущие выпускники Виктория и Анастасия говорят: не прочь проучиться в новой школе и подольше.

Яркие интерьеры, функциональные зоны отдыха и мотивирующие цитаты. Капитальный ремонт провели по федеральной программе, которая с этого года входит в нацпроект «Молодёжь и дети».

Неспроста приветствие на входе сразу на четырех языках. Вместе с капремонтом изменили и формат учебного заведения. Школа стала полилингвальной с обучением на удмуртском языке.

Отремонтировать школу во время своего рабочего визита в 23 году поручил глава республики. Ну а после ее открытия в своих соцсетях отметил: «Это уже десятая по счёту полилингвальная школа в республике. До 2030 года планируют открыть еще две».

Столь пристальное внимание удмуртскому языку в Татышлинском районе уделяют не случайно. Муниципалитет — второй по численности компактного проживания удмуртов в республике. И именно здесь расположен крупнейший в регионе историко-культурный центр, в котором помогают сохранять традиции этого доблестного народа. Дом культуры, в котором он расположен, такое открыли первого сентября после капитального ремонта.

В Доме культуры появилось много новых возможностей, в том числе — танцевальный класс, тренажерный зал и комната для развития маленьких детей. Второй этаж отдали полностью под нужды историко-культурного центра. Здесь и библиотека, и музей с национальными экспонатами.

К открытию центра приурочили и межрегиональный фестиваль удмуртских фольклорных коллективов «Драгоценные россыпи». Мероприятие уже стало брендовым и собирает участников из других регионов. Усилия Башкортостана в плане укрепления дружественных связей оценили и на самом высоком уровне гости из Удмуртии. Для Башкортостана, где веками бок о бок живут представители разных национальностей, это прочная основа мира и согласия.

В школе закладывают основы будущего, в историко-культурном центре помогают не забывать прошлое. А вот синергия того и другого — в библиотеке нового поколения. Её запуск после модернизации также приурочили ко Дню знаний. И хотя в наличии богатый фонд, здесь нет громоздких стеллажей с книгами. В уютных пространствах много интерактива, чтобы увлечь даже самого искушенного современного посетителя.