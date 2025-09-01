С 1 сентября вступают в силу новые законы: от пособий беременным студенткам до контроля за СНТ

Пособие беременным студенткам, повышение стоимости госпошлин на замену водительских прав, запрет на рекламу в заблокированных соцсетях и продажу товаров в СНТ. С начала осени по всей стране вступают в силу ряд важных изменений. О том, как они отразятся на жителях Башкортостана и какие еще новшества вводятся с первого сентября – подробнее далее.

Фельдшеры смогут оказывать первичную и скорую медицинскую помощь, назначать лекарства в случае временного отсутствия специалистов или нехватки врачей. Соответствующий приказ опубликовали в федеральном Минздраве. Также правительство страны утвердило перечень из более чем 200 препаратов, которые важны для лечения социально значимых заболеваний. Усилится и контроль за производством биологически активных добавок.

Беременные студентки, которые обучаются очно, будут получать пособия в размере 100% прожиточного минимума, который установлен в регионе. Причем независимо от факта получения стипендии. Подать заявление с документами можно через МФЦ, филиал социального фонда или «Госуслуги». Также с первого сентября фильмам, пропагандирующим отказ от деторождения, не выдадут прокатных удостоверений.

С первого сентября начнет действовать запрет пропаганды наркотиков в интернете, книгах, кино и СМИ. Исключение лишь те произведения, где они оправданы жанром.

В два раза дороже. В России увеличилась стоимость госпошлины на замену водительского удостоверения. Теперь, чтобы получить документ российского образца, нужно отдать 4 тыс., международного — 3 тыс. 200 рублей. Вырос и штраф за непропуск машины с мигалками — до 10 тыс. рублей. А также лишение прав до года. Запрещается двигаться в одном ряду со спецтранспортом на равной скорости.

Продвижение товаров и услуг в запрещенных в России соцсетях станет незаконным. За нарушение блоггеру может грозить денежный штраф — от двух с половиной тысяч для физлиц, а для юридических лиц — до полумиллиона рублей. И даже блокировка аккаунта. Вступает в силу и закон о запрете рекламы VPN-сервисов, и вводятся санкции за умышленный поиск и просмотр экстремистской информации. По данным Минюста, в перечень входит более пяти тысяч материалов. Предустановка российского мессенджера Max станет обязательной на всех устройствах.

В России начнут регулировать число абитуриентов, которые поступают в вузы на платной основе. Квоты призваны снизить дисбаланс между количеством обучающихся и потребностью государства в кадрах. Кроме того, выпускники ссузов не смогут поступить в высшие учебные заведения без результатов ЕГЭ, если выбранная специальность не совпадает с профилем. Ранее молодые люди могли попасть в университет по внутреннему экзамену.

Компании обязали маркировать свои звонки клиентам. Люди должны видеть название организации или бренда на экране телефона. Кроме того, жители страны смогут полностью отказаться от массовых обзвонов. Сделать это можно в личном кабинете сотового оператора или в приложении. Также россиянам предоставили возможность устанавливать самозапрет на оформление сим-карт через МФЦ или «Госуслуги». Мера направлена на борьбу с дистанционным мошенничеством.

Сотрудники банков будут устанавливать лимит на выдачу денег в банкоматах, если заметят что-то подозрительное. К примеру, если люди снимают наличные в непривычное время суток или по запросу через QR-код. Еще одно нововведение направлено на борьбу с мошенниками благодаря сервису «второй руки», когда клиенты могут назначить доверенное лицо для контроля операций по счёту. Что позволит защитить пожилых людей от злоумышленников. Также при подписании договора о потребительском кредите будет действовать режим охлаждения — от четырех часов до двух дней в зависимости от суммы. Мера направлена на защиту граждан от оформления займов под воздействием преступников.

В садовых товариществах теперь запрещено вести бизнес. В СНТ нельзя размещать магазины, торговые лавки, маркетплейсы, а также сауны, гостиницы и автомастерские. Штраф за такую незаконную деятельность — 1% от кадастровой стоимости участка. Если же официальная денежная оценка не установлена, то штраф составит до 25 тыс. рублей для физических лиц и до 200 тысяч — для коммерческих организаций. Разрешено только продавать урожай, если размер участка не превышает пятидесяти соток и без наличия наемных рабочих.