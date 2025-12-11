В Москве студентам из Башкирии провели экскурсию по зданию Совфеда

Студентам из Башкортостана провели в Москве экскурсию по зданию Совета Федерации. Молодым людям рассказали, как принимают законы. Далее юноши и девушки, которые учатся в столице и Петербурге, встретились с председателем комитета в верхней палате парламента по науке, образованию и культуре Лилией Гумеровой.
В ходе общения поднимались вопросы роли учителей и образования в современном обществе, участия женщин в госслужбе, выстраивания карьеры. Лилия Гумерова дала рекомендации уроженцам нашей республики, как развивать компетенции, формировать команду и добиваться целей.