В Башкирии в День знаний открылись два агрокласса

В День знаний в Башкортостане открылись два агрокласса в рамках нацпроекта. Они появились в селе Байгильдино Нуримановского района и в Буздяке. На оснащение агроклассов направили более 7 млн рублей.

В рамках регпроекта 90% затрат возместят из федерального и регионального бюджетов. В Байгильдинском агролицее ребят будут обучать по направлениям «Агротехнологии», «Генетика и селекция», в Буздякской средней школе упор будет сделан на «Агроинженерию».