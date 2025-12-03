В Уфе открылся Зимний фестиваль Госоркестра Башкирии

В концертном зале «Башкортостан» прошло открытие Зимнего фестиваля. Государственный симфонический оркестр республики исполнил музыкальные иллюстрации к произведениям Пушкина и Лермонтова, собрав аншлаг.

Знакомые для всех мелодии звучат в концертном зале. Аншлаг. Зритель с замиранием сердца ждет начала новой симфонии. В этот вечер звучат произведения Арама Хачатуряна и Георгия Свиридова.

Зимний фестиваль проводится уже в седьмой раз. За эти годы он стал одной из визитных карточек нашей республики. Концерты притягивают ценителей академической музыки не только из городов Башкирии, но и из соседних регионов.