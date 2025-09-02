На трассе Р-240 в Башкирии столкнулись легковушки: есть погибший

В Кушнаренковском районе сегодня, 2 сентября, произошло ДТП со смертельным исходом. Об этом сообщили в пресс-службе ГАИ республики.

Авария случилась днем на 80 км автодороги Р-240. По предварительным данным, водитель «Toyota Camry» столкнулся с попутной «Lada Kalina», которая остановилась для разворота.

В результате ДТП водитель «Lada» скончался на месте происшествия. Трое пассажиров «Toyota» получили травмы, им была оказана медицинская помощь. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.