Геопарк «Торатау» вошел в научно-популярный тур им. Ломоносова

Геопарк «Торатау» вошел в новый тур «Михаил Ломоносов. Взгляни на мир по-новому». Первопроходцами маршрута в рамках реализации инициативы Десятилетия науки и технологий стали уфимские школьники.
Научно-популярный тур имени Ломоносова проходит через уникальные объекты. К примеру, школьники познакомились с геномными технологиями в лабораториях Уфимского университета науки и технологий и секретами создания «умной» одежды.
После экскурсии по передовым площадкам уфимского кампуса ребята отправились в геопарк «Торатау» – к подножию шиханов, уникальных геологических объектов, возраст которых насчитывает 295-300 млн лет. Только на Торатау растет 904 тысячи краснокнижных видов.