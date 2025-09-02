Геопарк «Торатау» вошел в научно-популярный тур им. Ломоносова

Геопарк «Торатау» вошел в новый тур «Михаил Ломоносов. Взгляни на мир по-новому». Первопроходцами маршрута в рамках реализации инициативы Десятилетия науки и технологий стали уфимские школьники.

Научно-популярный тур имени Ломоносова проходит через уникальные объекты. К примеру, школьники познакомились с геномными технологиями в лабораториях Уфимского университета науки и технологий и секретами создания «умной» одежды.