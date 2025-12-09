В геопарке Башкирии вырос волосатый лед

Редкое зимнее чудо заметили на территории геопарка «Янган-Тау». На подгнивших ветвях и стволах деревьев появились тонкие шелковистые нити льда.

Это уникальное природное явление известно как «волосатый лед», «ледяные волосы» или «ледяная шерсть». Оно возникает, когда температура чуть ниже нуля, высокая влажность, безветренная погода и присутствие в древесине гриба Exidiopsis effusa.

Именно этот гриб, взаимодействуя с влагой и препятствуя формированию крупных кристаллов, заставляет воду замерзать в виде тончайших ледяных «волокон» диаметром около 0,02 мм.