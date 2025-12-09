В геопарке Башкирии вырос волосатый лед

Редкое зимнее чудо заметили на территории геопарка «Янган-Тау». На подгнивших ветвях и стволах деревьев появились тонкие шелковистые нити льда.

Фото №1 - В геопарке Башкирии вырос волосатый лед

Это уникальное природное явление известно как «волосатый лед», «ледяные волосы» или «ледяная шерсть». Оно возникает, когда температура чуть ниже нуля, высокая влажность, безветренная погода и присутствие в древесине гриба Exidiopsis effusa.

Именно этот гриб, взаимодействуя с влагой и препятствуя формированию крупных кристаллов, заставляет воду замерзать в виде тончайших ледяных «волокон» диаметром около 0,02 мм.

Фото: ТГ-канал «БашПрирода».

