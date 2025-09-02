В Башкирии после капремонта открылся обновленный интернат

В Абзелиловском районе в День знаний после капремонта открылся интернат при школе. Модернизацию учреждения в селе Бурангулово провели благодаря инвестициям предприятия ООО «Салаватское». Там обустроили два спортзала, танцевальный, кухонный и медицинский блоки, душевые, санузлы, жилые помещения, музей, кабинет труда. Также оснастили современным оборудованием и инвентарём.
Здание, не видевшее ремонта десятилетиями, преобразилось до неузнаваемости. В селе Бурангулово Абзелиловского района 1 сентября отметили двойной праздник — День знаний и долгожданное открытие обновленного интерната при школе после капремонта.
Жители рассказывают, что детям, ранее проживающим в интернате, о таких условиях можно было только мечтать. Теперь благодаря ООО «Салаватское» ребята смогут с комфортом получать образование. Предприятие отремонтировало не только учреждение, но и оказало помощь в обновлении больницы и детского сада.
Также в образовательном учреждении полностью отремонтировали медпункт. Оснастили медикаментами, необходимой техникой.
Отремонтировали и все остальные помещения, которые теперь оснащены современным оборудованием и необходимым инвентарем.
Капитальный ремонт интерната в селе Бурангулово стартовал 6 июня 2025 года. За короткий срок была проведена масштабная работа на площади 1100 квадратных метров. Подрядная организация обустроила два спортзала, танцевальный, кухонный и медицинский блоки, душевые, санузлы, жилые помещения, музей и кабинет труда. Обновленное учреждение уже приняло воспитанников. Инвесторы надеются, что благодаря проведённым работам ученики будут хорошо учиться и радовать своими успехами.