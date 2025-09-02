В Башкирии после капремонта открылся обновленный интернат

В Абзелиловском районе в День знаний после капремонта открылся интернат при школе. Модернизацию учреждения в селе Бурангулово провели благодаря инвестициям предприятия ООО «Салаватское». Там обустроили два спортзала, танцевальный, кухонный и медицинский блоки, душевые, санузлы, жилые помещения, музей, кабинет труда. Также оснастили современным оборудованием и инвентарём.

Здание, не видевшее ремонта десятилетиями, преобразилось до неузнаваемости. В селе Бурангулово Абзелиловского района 1 сентября отметили двойной праздник — День знаний и долгожданное открытие обновленного интерната при школе после капремонта.

Жители рассказывают, что детям, ранее проживающим в интернате, о таких условиях можно было только мечтать. Теперь благодаря ООО «Салаватское» ребята смогут с комфортом получать образование. Предприятие отремонтировало не только учреждение, но и оказало помощь в обновлении больницы и детского сада.

Я не узнал интернат. Тут всё поменялось: комнаты, кровати, матрасы. Спасибо строителям и нашему спонсору. Рамзиз Тухватов, ученик Бурангуловской школы-интерната

Также в образовательном учреждении полностью отремонтировали медпункт. Оснастили медикаментами, необходимой техникой.

Светло стало, все кабинеты прямо белые, всё оборудование. Вот всё-всё-всё у нас новое. Гульсум Баязитова, врач интерната с. Бурангулово

Отремонтировали и все остальные помещения, которые теперь оснащены современным оборудованием и необходимым инвентарем.

В процессе строительства мы неоднократно приезжали сюда. Поэтому мы с уверенностью, без сомнения хочу сказать, что я сейчас зайду в прекрасное здание, где работали прекрасные строители, они так хорошо работали. Айрат Аминев, глава администрации Абзелиловского района

Компания уделяет приоритетное внимание социальным проектам, направленным на создание благоприятных условий для учебы будущих поколений.

В школе появились новые многофункциональные кабинеты, оборудована столовая, облагорожена территория. Всё это для того, чтобы вы, ученики, хорошо учились и получали только пятерки. Тагир Бахтигареев, директор ООО «Салаватское»