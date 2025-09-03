В Уфе открылась мультимедийная выставка «Свидетели Великой Победы»

В уфимском историческом парке «Россия – Моя история» открылась мультимедийная выставка «Свидетели Великой Победы». В цифровом формате показаны экспонаты из крупнейших военных музеев страны.

Посетители увидят первый ночной таран Виктора Талалихина, танк «Боевая подруга» Марии Октябрьской, личные вещи Натальи Ковшовой. Есть и неожиданные истории о подвигах пожарных бригад и даже братьях наших меньших, помогавших на фронте.