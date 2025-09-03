В Уфе нашли самокатчика, который сбил женщину

Так как подросток не достиг 16 лет, применить к нему статью «невыполнение обязанностей в связи с ДТП» невозможно. Но если родителей наказать за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию (штраф от 500 руб. до 2 тыс. руб.), подростка полагается поставить на профилактический учёт.