В Уфе нашли самокатчика, который сбил женщину

Инспекторам ГАИ в Уфе удалось найти самокатчика, который сбил женщину и скрылся с места происшествия.
Произошедшее попало на камеры домофона. Подросток на самокате сбил женщину, которая упала лицом вниз. Мальчик не остановился и поехал дальше.
Так как подросток не достиг 16 лет, применить к нему статью «невыполнение обязанностей в связи с ДТП» невозможно. Но если родителей наказать за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию (штраф от 500 руб. до 2 тыс. руб.), подростка полагается поставить на профилактический учёт.
Фото: ГАИ РБ.