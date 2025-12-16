Житель Башкирии жестоко убил женщину при её дочери

В Иглинском районе перед судом предстал местный житель. Мужчину обвинили в убийстве женщины с особой жестокостью.
Инцидент произошёл 8 сентября в прошлом году. На территории станции «Урман» между мужчиной и женщиной, которые ранее состояли в отношениях, произошла ссора. Женщина изъявила желание больше никак не контактировать с бывшим. Мужчина в порыве эмоций более 6 раз ударил несчастную ножом. Убийство произошло на глазах 18-летней дочери женщины. С места происшествия сельчанин скрылся.
Его приговорили к 16 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Также с мужчины взыскали 1 млн рублей в пользу дочери погибшей в качестве компенсации морального вреда.