Житель Башкирии жестоко убил женщину при её дочери

Инцидент произошёл 8 сентября в прошлом году. На территории станции «Урман» между мужчиной и женщиной, которые ранее состояли в отношениях, произошла ссора. Женщина изъявила желание больше никак не контактировать с бывшим. Мужчина в порыве эмоций более 6 раз ударил несчастную ножом. Убийство произошло на глазах 18-летней дочери женщины. С места происшествия сельчанин скрылся.