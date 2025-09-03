В Уфе жители Нагаево жалуются на разбитые дороги

Жители Нагаево жалуются на плохие дороги, а местами и вовсе их отсутствие. Проезжая часть покрыта колдобинами и глубокими выбоинами, но многократные обращения в различные инстанции не дают результата. Большинство дорог в населенном пункте находятся в частной собственности, но даже их жители пытаются поделить между собой.

Совсем недавно эти кадры разлетелись по всем соцсетям. Жители улицы Янтарной в уфимском Нагаево останавливают дорожную технику, чтобы не дать закопать яму, которую сами же вырыли. Причина такого самоуправства, по словам горожан, высокая интенсивность дорожного движения. Якобы машины при езде поднимают огромные клубы пыли.

На улицу не выйти к ним во двор – пылища стоит, они хотят асфальтное покрытие, я тоже хотела на их месте, но неужели нельзя, где автобусная дорога, сделать асфальтное покрытие. Лейсан Акмуллина, жительница с. Нагаево

Однако столь кардинальное решение проблемы устроило далеко не всех. Улица Янтарная, говорят местные жители, – одна из главных дорожных артерий в населенном пункте. Именно через нее пролегает маршрут школьного автобуса. Здесь же ездят и экстренные службы.

Пару часов назад была такая ситуация, что скорая подъехала сюда и не смогла проехать, то есть в случае чрезвычайной ситуации, возможно, мы может остаться без помощи. Камилла Горбунова, жительница с. Нагаево

Так называемую яму раздора в итоге закопали, но дорожную проблему это не решило. В Нагаево, говорят местные жители, практически каждая улица – это сплошные колдобины и выбоины. Например, эта с очень интересным и даже ироничным названием. Дорога до дома, рассказывает Амалия Богданова, больше напоминает детскую игру «по кочкам, по кочкам». Вот только в данном случае «бухнуться в ямку» уже не так весело. Ведь во время езды по «Ровной» улице можно и колёса пробить.

А это улица, которую каждый житель Нагаево знает, как Дамба. Ходить здесь опасно даже днем, потому что пешеходные дорожки отсутствуют. Здесь проезжают машины, в том числе большегрузы. Но самое страшное – ходить здесь в темное время суток. Освещения нет, и если идти по краю и, не дай бог, сделать шаг в сторону, можно просто упасть и оказаться в болоте.

Впрочем, в настоящее болото, по словам местных жителей, дороги уфимского Нагаево превращаются каждые весну и осень. Пешком преодолеть такой грязный квест, говорят уфимцы, можно только в резиновых сапогах. Зимой ситуация не лучше, рассказывают нагаевцы. По их словам, очищать дороги от снега они вынуждены самостоятельно. Причем рано утром делать это приходится буквально вслепую, ведь на улицах нет освещения.

Кроме того, говорят Нагаевцы, в селе катастрофически не хватает мусорных площадок. Но своей главной головной болью жители Нагаево называют дорогу, проходящую по улице Василия Утина. Именем героя СССР ее нарекли в 2024 году, однако гордиться здесь можно только названием. Проезжая часть сплошь покрыта ямами и требует ремонта.

Осенью 2024-го, говорят уфимцы, началось строительство альтернативной дороги. По их словам, запустить ее должны были уже в августе. На данный момент сроки перенесли на конец этого года. Об этом сообщил представитель администрации Октябрьского района Евгений Сарычев. О наболевшем с жителями Нагаево он пообщался лично и заявил, что проблемы находятся на контроле. Некоторые из них будут решены уже в скором времени.