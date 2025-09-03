В Башкирии прогнозируются дожди и порывистый ветер

По данным Башгидромета, завтра, 4 сентября, на территории республики ожидается облачная погода. Кратковременные дожди, местами сильные, по юго-востоку осадков не предвидится. В отдельных районах возможны грозы.

Ветер юго-западный с переходом на юго-восточный 5-10 м/с, местами порывы могут достигать до 17 м/с. Температура воздуха ночью составит от +11 до +16°C, днем — +18, +23°C, по юго-востоку — до +28°C.

На отдельных участках автодорог ухудшение видимости в дожде, тумане до 500 и менее.