В Башкирии прогнозируется снег и метель

Синоптики сообщили о погоде в республике на ближайшие два дня.

Сегодня, 11 декабря, днем местами выпадет небольшой снег, по северо-западу до умеренного,. Возможна метель. Ветер юго-восточный и южный, умеренный. Температура воздуха в течение дня составит от -7 до -12°С.