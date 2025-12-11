В Башкирии прогнозируется снег и метель

Синоптики сообщили о погоде в республике на ближайшие два дня.
Сегодня, 11 декабря, днем местами выпадет небольшой снег, по северо-западу до умеренного,. Возможна метель. Ветер юго-восточный и южный, умеренный. Температура воздуха в течение дня составит от -7 до -12°С.
В пятницу, 12 декабря, небольшой снег продолжится, по северу до умеренного. В южных районах существенных осадков не предвидится. Ветер южных направлений, умеренный. Ночью столбики термометров опустятся до -6, -11°,С, при прояснениях заморозки до -16°С. Днем температура будет колебаться от -2 до -7°С.