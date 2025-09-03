В Уфе открылась фотовыставка «Дети войны»

Экспозиция посвящена поколению, чье детство пришлось на суровые годы Великой Отечественной войны. На снимках запечатлены современники, которые внесли неоценимый вклад в восстановление страны и республики. Выставку дополняют личные истории героев, рассказывающие об их жизни и трудовом пути. Посетить экспозицию можно до 15 сентября.