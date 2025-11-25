В Уфе открылась фотовыставка с портретами людей, победивших рак

На портретах – не профессиональные модели, а настоящие герои. 18 человек, победивших рак. В Уфимском центре «Артерия» открылась фотовыставка с историями людей, которые преодолели онкологическое заболевание.

За каждым снимком – годы борьбы, моменты отчаяния, но и невероятная воля к жизни и поддержка близких. Организаторы выставки надеются, что эти истории вдохновят тех, кто сейчас проходит лечение, напомнят о важности ранней диагностики и вселят уверенность в победу над страшным недугом. В Башкортостане проект «Химия была, но мы расстались» реализован с 2023 года. За это время в нём приняли участие более 50 человек.