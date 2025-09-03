«Будем добиваться справедливости»: адвокат о деле гендиректора «Башспирта»

По условиям которых, во-первых, нужно было оставить весь ремонт, который был произведен прежним руководителем, на сумму более 200 миллионов рублей прежним собственникам, если бы договор оставлялся в одностороннем порядке. И нужно было по улице Пушкина оплатить еще 50% неустойки за оставшееся время аренды. То есть это более где-то 86 млн рублей. Простым математическим расчетом, и Раиф Рамазанович в открытом судебном заседании об этом рассказал, что с учетом всех НДС убытков необходимо было порядка показать убыток миллиарда рублей. Это, соответственно, привело бы неминуемо к банкротству предприятий. Что сделал в данной ситуации Раиф Рамазанович? Он сделал абсолютно единственное верное решение. Во-первых, он их расторгнуть не мог, тогда бы предприятие точно понесло бы убытки. Он привлек в первые же дни своей работы более 300 млн рублей кредитов, которыми погасил предыдущие задолженности по налогам. К октябрю 2022 года он погасил абсолютно все отсроченные налоги, которые упомянул выше, закрыл все убытки и уже по результатам четырех месяцев работы показал прибыль 31 млн рублей. Само привлечение к уголовной ответственности у нас вызывает очень большое недоумение. Мы будем добиваться справедливости во всех инстанциях, в том числе в предстоящих инстанциях, представлять и следствию доказательства его невиновности, поскольку логике пока не поддается никакой, что он обвиняется в превышении должных полномочий, выраженных в том, что он не расторг эти договоры аренды. Тем не менее под руководством Абдрахимова предприятие сделало все шаги для того, чтобы минимизировать все убытки и каким-то образом выйти из этой сложившейся ситуации, которая была создана прежними руководителями.

Расим Гарифуллин, адвокат Раифа Абдрахимова