«Будем добиваться справедливости»: адвокат о деле гендиректора «Башспирта»
Добьются справедливости и предоставят следствию доказательства невиновности. Адвокат Расим Гарифуллин прокомментировал заключение под стражу до конца сентября генерального директора «Башспирта» Раифа Абдрахимова. Напомним, по версии следствия, Абдрахимов, заняв руководящую должность в августе 2022 года, не принял мер к расторжению экономически невыгодных договоров аренды двух нежилых помещений — объектов культурного наследия в Уфе.
Ранее их заключили бывшие руководители организации. Сейчас топ-менеджер обвиняется в превышении должностных полномочий. Адвокат пояснил, на момент, когда Раиф Абдрахимов вступил в должность, в компании уже были просрочены налоги, неуплаченные по НДС на сумму 440 миллионов рублей, а прямой убыток составлял 180 миллионов. Банки требовали досрочного погашения и отказывали в выдаче кредитов. Это могло бы привести к банкротству. Поэтому встал вопрос — что делать с двумя договорами аренды зданий по улицам Пушкина и Ленина в Уфе, заключенными на кабальных условиях.
По условиям которых, во-первых, нужно было оставить весь ремонт, который был произведен прежним руководителем, на сумму более 200 миллионов рублей прежним собственникам, если бы договор оставлялся в одностороннем порядке. И нужно было по улице Пушкина оплатить еще 50% неустойки за оставшееся время аренды. То есть это более где-то 86 млн рублей. Простым математическим расчетом, и Раиф Рамазанович в открытом судебном заседании об этом рассказал, что с учетом всех НДС убытков необходимо было порядка показать убыток миллиарда рублей. Это, соответственно, привело бы неминуемо к банкротству предприятий. Что сделал в данной ситуации Раиф Рамазанович? Он сделал абсолютно единственное верное решение. Во-первых, он их расторгнуть не мог, тогда бы предприятие точно понесло бы убытки. Он привлек в первые же дни своей работы более 300 млн рублей кредитов, которыми погасил предыдущие задолженности по налогам. К октябрю 2022 года он погасил абсолютно все отсроченные налоги, которые упомянул выше, закрыл все убытки и уже по результатам четырех месяцев работы показал прибыль 31 млн рублей. Само привлечение к уголовной ответственности у нас вызывает очень большое недоумение. Мы будем добиваться справедливости во всех инстанциях, в том числе в предстоящих инстанциях, представлять и следствию доказательства его невиновности, поскольку логике пока не поддается никакой, что он обвиняется в превышении должных полномочий, выраженных в том, что он не расторг эти договоры аренды. Тем не менее под руководством Абдрахимова предприятие сделало все шаги для того, чтобы минимизировать все убытки и каким-то образом выйти из этой сложившейся ситуации, которая была создана прежними руководителями.
Расим Гарифуллин, адвокат Раифа Абдрахимова
Глава Башкортостана публично заступился за Раифа Абдрахимова. Во вторник на оперативном совещании Радий Хабиров заявил о готовности выступить с личным ходатайством в защиту генерального директора компании «Башспирт». Руководитель региона отметил, что за годы работы Абдрахимовым предприятие превратилось из убыточного в динамично развивающееся. За три года в бюджеты различных уровней поступило почти 60 миллиардов рублей налоговых начислений. Сейчас продукцию экспортируют в страны дальнего и ближнего зарубежья, а инвесторы активно вкладывают в действующее производство. «Башспирт» лидирует в своей сфере — занимает 5-е место среди крупнейших производителей спирта в стране.
Во-первых, всё, что произошло с Раифом Рамазановичем, мне сложно сказать и давать оценку. Вы знаете, я профессиональный юрист и всегда воздерживаюсь от каких-то оценок. Но хочу сказать. Когда я лично выгнал оттуда шайку во главе с Нугумановым, которая фактически подводила предприятие к банкротству, Раиф Рамазанович выполнил очень сложную работу. Он вытащил предприятие. Я, как вы понимаете, в курсе сути обвинений. Очень в них сомневаюсь, откровенно скажу. Готов выступить и ходатайствовать, чтобы его там не держали как какого-то чудовищного преступника. Не знаю, за что арестовывать, мое мнение такое. Трое детей у него. Поэтому, Валерий Станиславович, найдите адвокатов, скажите, что я готов ходатайствовать. Надеюсь, разберутся.