Гендиректор ФКИ Игорь Намаконов: «Идея - самый дорогой недооцененный ресурс страны»

В ноябре 2025 года Уфа приняла Всероссийский съезд школ креативных индустрий — впервые он прошел за пределами Москвы.

170 руководителей и преподавателей из 52 регионов в течение 3 дней говорили, как разглядеть из подростка творца и креативного предпринимателя, а из идеи – сделать продукт, востребованный рынком.

О том, как школьники в республике начинают писать историю креативной экономики и почему локальная идентичность сегодня не просто бренд, а ресурс будущего – в интервью Ярославы Феоктистовой ведущей проекта “Креативный код” на БСТ с Игорем Намаконовым, генеральным директором Федерации креативных индустрий.

Игорь Михайлович, насколько важно, что III Съезд Школ креативных индустрий (ШКИ) впервые прошел в регионе? Не в столице нашей страны, а в Уфе?

Это показывает уровень развития креативной среды в регионе. Башкортостан стал первым в стране, кто ввёл День креативных индустрий — 8 августа. Вокруг этой даты сразу сформировалась активность. И со стороны Главы региона Радия Хабирова, и со стороны профильных ведомств. Эта волна подстегнула публичное поле и повестку креативных индустрий. На федеральном уровне такие процессы всегда заметны.

При выборе площадки Министерство культуры РФ, которое курирует ШКИ, и мы, как продюсеры события, опирались на несколько факторов. Один из ключевых — внимание главы региона к теме. Второй — локальные наработки. Нормативная база, поддержка креативного предпринимательства, реальные проекты, уже 3 школы креативных индустрий.

Школы креативных индустрий (ШКИ) – это первая ступень входа в креативные индустрии. Школьники с 12 лет могут начать осознанный путь развития. Руководителям и педагогам ШКИ в этой связи важно быть в курсе актуальных изменений в рынке на уровне своего региона и других многочисленных регионов страны.

Поэтому Башкортостан, с его интенсивным развитием сектора — яркая иллюстрация, как ШКИ могут быть активным участником инфраструктуры. Отдельный фокус сделан еще на то, как локальная культура влияет на формирование креативных продуктов региона. Это федеральный тренд и здесь, в Башкирии, много примеров такой практики.

О том, как прошел Всероссийский съезд школ креативных индустрий в г. Уфе - смотрите в этом видео:

Это сложная задача – привлечь в Школы креативных индустрий специалистов, которые могли бы делиться реальными креативными компетенциями?

Это действительно большой и сложный вопрос. Мы развиваем образование в условиях повсеместного дефицита кадров. Приходится решать сразу несколько задач. Чему учить, как учить и кто должен учить. Проблема с преподавателями есть не только в школах, но и в колледжах, вузах и в дополнительном образовании. Но проблема решаемая.

Умению преподавать мы можем научить. А вот быстро дать креативные навыки — нет. Поэтому мы берем тех, кто владеет практикой, и готовим их к работе с детьми.

Для этого на съезд Школ креативных индустрий в Уфу мы пригласили специалистов Школы управления «Сколково», Высшей школы экономики и Московского государственного института культуры. У них есть программы по подготовке управленцев, преподавателей и специально для ШКИ они сделали несколько анонсов адаптированных под школы программ. За счет широкой сетки профильных партнеров мы, в том числе, создаем условия для развития управленческих и преподавательских кадров внутри школ.

Сами школы тоже регулярно анализируют свои потребности. Они проводят тематические курсы, приглашают специалистов. В этом году мы организовали ряд поездок экспертов в регионы с мастер-классам и дискуссионными форматами для обсуждения профессиональных вопросов с подростками.

Креативные индустрии – это про творчество, которое приносит доход. Должны ли школы креативных индустрий работать с индустриальными партнёрами, брать небольшие заказы, чтобы у ребят появлялись не только творческие, но и бизнес-компетенции?

Это уже происходит. Это результат растущего спроса. Локальные компании ищут молодых специалистов и приходят, в том числе, в ШКИ за кадрами. Уже есть много примеров, когда подростков взяли на работу в региональные компании.

Но важно понимать: ШКИ – это преднавыковая, предпрофессиональная подготовка. Да, какие-то подростки быстро растут и могут конкурировать с профессионалами, но школы креативных индустрий, в первую очередь, должны учить, прививать вкус, формировать понимание профессиональной траектории, а не превращаться в условное агентство для решения задач клиента.

Важно сохранять пространство для творчества. В раннем возрасте формируются принципы. И если сразу привязывать ребёнка только к KPI и клиентским задачам, ему будет сложно развивать собственное творческое видение.

Поэтому в Министерстве культуры следят за этим балансом. Минимум 50% — должно быть обучение и свободное творчество, не привязанное к заказу. Остальное — решение задач рынка. Это помогает формировать трезвый взгляд на будущую профессию.

Важно, чтобы у ребят оставалось достаточно пространства для экспериментов. Чтобы они могли пробовать, фантазировать, «дурачиться» и превращать идеи в проекты с помощью инструментов школы.

Это одна из ключевых тем, о которой мы говорим на съезде школ креативных индустрий в Уфе. Вопрос развития и управления разнообразной проектной деятельностью: что считать проектом, какие должны быть коммерческими, какие — оставаться творческими.

Школы креативных индустрий, как и любая система, нуждаются в своих KPI. Как вы определяете результаты работы?

Для Министерства культуры Российской Федерации важны несколько показателей: количество школ, учеников, а с недавнего времени — и качество проектов.

Уже сейчас один из основных KPI – конкурсы, в которых участвуют ребята из ШКИ. Это качественный показатель. Конкурсы позволяют почувствовать, на каком уровне ты находишься по сравнению с другими ребятами.

Второй важный KPI — количество реализованных проектов. Уходить только в «прокачку навыка» легко, но в креативных индустриях важна практика. Неважно, идеален навык или ещё нет — он должен приводить к продуктам, решениям, нематериальным активам. Главное — чтобы подросток понимал, как навык становится чем-то осязаемым.

Такая траектория формируется при поддержке педагогов. Здесь нужно создать условия, при которых подросток активно включается в освоение навыка, понимает, как этот навык может быть превращен в какое-то решение. А дальше он сам решит, идти работать после школы, поступать в колледж или в вуз.

Все эти KPI формируются за счёт обмена практиками между школами. Как и в случае с регионами, которые каждый по-своему развивает креативные индустрии, здесь тоже работает принцип накопления практик, формируя общую коллективную матрицу подходов. Каждая школа опирается на локальную культуру, особенности и специфику местного рынка, проявленные таланты студийцев (термин для обучающихся в ШКИ). На таких событиях, как Съезд, происходит обмен опытом, из этого рождаются новые подходы. И в итоге вся система развивается, а управляемое разнообразие становится фактором устойчивости.

Многие эксперты в сфере креативных индустрий подчеркивают, что невозможно развивать все 16 направлений креативных индустрий в регионе. Почему так важна специализация?

Когда регион занимается всем, профиль не формируется. Даже в кино — подводные или натурные съёмки, исторические эпохи — всё это невозможно собрать в одном месте. Европейские страны отбирают доли рынка, создавая инфраструктуру по конкретным направлениям кинопроизводств. Как, например, Болгария, которая серьезно сфокусировалась на подводных съемках. Фокус формирует идентичность. Примеры из России последнего времени: красноярская гастроиндустрия, якутское авторское кино, дальневосточная анимация и др.

В Красноярске расцвет гастроиндустрии вырос из проблемы – дефицит кадров. В итоге Алексей Горенский, владелец местного ресторанного холдинга, съездил во Францию, привез в России франшизу известного гастроинститута и неожиданно для всех создал лучший в стране источник кадров. А где есть люди, там есть идеи и новые продукты. И так всегда с креативными индустриями: вызовы вдохновляют совершать прорывы. Нужно только выбрать тему и копать глубоко, поскольку решать основательно существующие вызовы сразу в 16 направлениях – из разряда фантастики.

Специализация позволяет нарабатывать уникальные подходы, развивать профессиональное сообщество, создавать устойчивую инфраструктуру. К тому же, специализация легче “продается”. Всеядность отталкивает.

Насколько школы креативных индустрий помогают ранней профориентации?

Школа креативных индустрий — это предпрофессиональная подготовка. Первый год происходит погружение во все профили школы — дизайн, фото, видео, анимацию, AR/VR. Подросток исследует свои предпочтения/таланты через практику.

На первом этапе всё кажется интересным, но есть нюансы. Например, анимация — яркая, но требует «сидеть на попе ровно», видео- и фотосъемка — связаны с движением, управлением света и кадра. Через погружение происходит самоопределение и понимание сути разных креативных индустрий. Это формирует кроссиндустриальное мышление. Именно такое мышление сегодня является основой создания нового, пример: компании Dreamlaser или Sila Sveta, у которых креативные продукты являются результатом совмещения минимум семи разных направлений. Навык важен и востребован, но рост и креативный суверенитет требуют творческого поиска и междисциплинарности. Именно это школы и подстёгивают в подростках.

Когда подросток начинает действовать в выбранном направлении, он знает, можно добавить фото к музыке и сделать фотомузыкальный проект. Или совместить IT и видео и получить видео-цифровое решение. Такой подход и мышление сегодня принципиальны, так как всё новое рождается на пересечении.

Междисциплинарность — не каприз, а неизбежность. Это нужно держать в фокусе, учиться этому и развивать.

Минэк России недавно заявлял, что ежегодно нужно только 75 тысяч специалистов для креативных индустрий — огромный дефицит. И это только для поддержания динамики развития сектора и обеспечения существующих экономических процессов.

Но если говорить о создании новых продуктов, новых ниш и креативном суверенитете, нам нужно создавать то, чего ещё нет. Для этого человек с навыком должен регулярно заниматься творческим поиском. Этот процесс не включается сам. Его нужно стимулировать. И для этого, в том числе, предназначены школы креативных индустрий.

Игорь Михайлович, а как вы оцениваете работу школ креативных индустрий в Башкортостане?

Школы, которые находятся здесь в республике, находятся в эпицентре инфраструктуры региона. Это сильная позиция. То есть, они привязаны к тем процессам, которые, помимо них, связаны с креативными индустриями. Их вовлекают в организацию и проведение тематических фестивалей (как в Стерлитамаке и Бирске), они сами становятся площадками, где можно показать идею, навык, удивить. Это усиливает их образовательную позицию, даёт им диапазон движения имеющегося человеческого капитала.

Какой правильный подход должен быть у родителя, который понимает, что у ребёнка есть творческие навыки?

Зависит от возраста. В 10–11 лет, это одни обстоятельства, когда 15-16 — другие. Главное — быть близким к тому, чем занимается ребёнок, не противопоставлять себя ему, чтобы оставаться в курсе его действий. Это помогает предотвратить стену в отношениях и позволяет видеть, что ребёнок создаёт. На этом основании можно делать гипотезы, к чему он тяготеет.

А как вы развивали креативные навыки у своих детей?

Возраст с 10 лет особенно важен — ребёнок начинает активно проявляться. У меня дочка в 10 лет купила телеграм-канал, я узнал об этом постфактум. Стоило это недорого, но она сделала шаг. Через канал она начала торговать разными карточками. Я должен был понимать процесс и то, что ей интересно. Это помогает потом поддерживать её действия и направлять развитие.

Часто родители закрывают свои нереализованные желания через детей, записывают их, не спрашивая детей, на балет или авиамоделирование. Это создаёт внутренний дискомфорт у подростка сразу и потом, во взрослой жизни.

Моё поколение вышло из 90-х. Очень многие в те времена подавили свои творческие порывы и ушли в процессы зарабатывания денег. Потом, за 40, пришло осознание внутренней неустроенности, нереализованных желаний. Поэтому надо работать с собой и не создавать для детей отложенный внутренний дискомфорт.

Как реализовать их творческие порывы? Через школу креативных индустрий, через кружок, через какие-то, может быть, совместные проекты с ним. Это все зависит от родителя. Насколько он сам свободен, фантазёр и готов в это вкладывать деньги. Я лично готов и давно это делаю, формируя внутреннюю креативную культуру с детьми.

С первым осознанием себя, где-то в 10 лет, происходят регулярные смены акцентов. Но как надо на это реагировать? Я так подхожу:

- Всё, я теперь буду этим заниматься. Я буду писать книги, или я буду стендап-комиком, или я буду писать музыку, или я буду строить дома.

- Классно! Давай сходим туда, где люди этим профессионально занимаются. На выставку, на мастер-класс или на экскурсию в компанию!

В конце концов, дайте ему курс какой-то послушать по теме. Пусть он проникнет в вопрос и прочувствует специфику. Но чтобы это происходило, надо сначала принять его порыв. И не транслировать подобное:

- Да ладно тебе, не сможешь, там же нет денег!

Зачем ребенку такие установки? Он только что-то почувствовал, начал путь самоопределения, ему еще только 10-12 лет, пусть интересуется и кидается на всё подряд. Может быть, и ты сам, как родитель, получишь новые компетенции, разберешься в новой теме и решишь заняться тем, чего раньше не делал, благодаря энергии неведения ребенка.

Получается мы сейчас готовим кадры для новой креативной экономики?

Однозначно. Мы, общаясь с коллегами, периодически делаем акцент: вы пишете историю. Поступая в колледж, в ШКИ, на факультет, связанный с креативными индустриями, вы начинаете создавать новое. Всё только начинается. Несмотря на хайп, законы, федеральные и региональные инициативы, среда креативной экономики ещё не сформирована.

Это как с интернетом. Когда он появился, мы жили в офлайне, а онлайн казался чем-то странным. В 2005 году мы убеждали людей покупать онлайн — что это безопасно и товар придёт. А сегодня Wildberries — крупнейший игрои экономики и системный интегратор в масштабах страны. Так сегодня и креативные индустрии, подобно онлайн-торговле в 2005м: изменения происходят, но просто не осознаны еще. Образом креативного будущего страны сейчас владеет группа экспертов и индустриальных лидеров, которые и являются источниками изменений. Но время бежит быстро, а информация распространяется еще быстрее, так что скоро и КИ будут повсеместны. А это интервью мы будем вспоминать с улыбкой.

Я рекомендую всем, кто интересуется креативными индустриями, обратить внимание на банковские продукты. Кредит под залог нематериальных активов. Просто подумайте на секундочку, что будет, когда это будет в каждом банке. Разверните фантазию и представьте, как мы начнем ценить свои идеи, когда за них можно можно будет получить деньги. А интересные идеи появляются уже с 6-7 лет. Это значит, что будущее человека вступает в зависимость от раскрытия творческого потенциала. И каждый гражданин в любом возрасте с идеей становится активным экономическим субъектом.

Давайте представим, что Россия вот такая, на всем масштабе своей огромной территории. Что это за жизнь будет? Какое будет у нас самоощущение? Как родители в этой связи будут относиться к фантазиям ребенка? Начнется гражданское соревнование в идеях. Очень вдохновляюще. Ребёнок с первыми словами уже начинает фантазировать. И в этот момент он вступает в авторское право, в нашей стране нет ограничений по возрасту. Это значит, что четырёхлетний, десятилетний и двадцатилетний станут полноценными конкурентами. Давайте представим такой мир.

На самом деле это очень интересная трансформация, потому что сейчас всё равно есть вопрос, как измерить креативность и ценность творческого продукта. Ну что тебе стоит? Нарисуй баннер, иди сними. Ты же умеешь. То есть, вот ценность этого творческого продукта, её сейчас очень сложно обосновать. Если мы говорим, что идея может являться основой для кредитования, то это сильно меняет условия рынка.

Идея до сих пор остаётся самым ценным и недооценённым товаром одновременно. Она всем нужна, но мало кто готов за неё платить. Когда появляется среда вокруг этого, каждый человек с идеей начинает её ценить. Да, есть побочные эффекты. Многое называют идеями и ценят просто за то, что она родилась. С этим будем разбираться, когда перейдем на следующий уровень.

Сейчас лучше визионерствовать в позитивном ключе. Надо стремиться к миру, где независимо от возраста, места проживания и ценностных ориентиров, каждый мыслит привлекательностью своих идей и их монетизацией. Меня вдохновляет такой мир. Не сам факт творчества и креативности, а то, что это может стать национальной идеей. Над приближением этой реальности мы и трудимся.

Что делать молодому специалисту, чтобы успешно развиваться в креативных индустриях?

Он должен погружаться в те направления, которые его увлекают. Изучать их и задавать простой по звучанию, но сложный по сути вопрос: Как это придумано? Что этому предшествовало? Этот вопрос заставляет читать интервью, копаться в бэкстейджах, а главное – он даёт трезвую оценку происходящему.

Поп-культура формирует много образов, например, успешного стартапера типа Цукерберга 18–19 лет. Молодые люди живут в этих образах, но статистика говорит, что средний возраст успешного стартапера в Силиконовой долине — 43 года. Это значит, что путь включает массу ошибок и постоянное действие, анализ и корректировку.

У нас часто боятся ошибок — это часть национального менталитета. Но креативность — это труд, а не моментальное создание и получение выгоды. Нужно доказать, что твоё решение кому-то нужно, создать культуру вокруг этого.

Чтобы так мыслить – необходима среда. Окружайте себя людьми, которые мыслят также, активно участвуйте в конкурсах, где такие люди обитают. В России таких событий много, в мире – тем более.

Важно тренировать описание своих инициатив и проектов. Для этого рекомендую использовать заявочную анкету Президентского фонда культурных инициатив. Там 10 страниц вопросов, которые нужно проработать и обосновать: идея, уникальность, ценности, команда, календарь, смета, партнёры и др. Заполнив такую анкету, начинаешь чувствовать, что владеешь чем-то конкретным.

Деконструкция успеха, окружение из единомышленников и участие в профильных конкурсах быстро формируют правильные рамки мышления. Начав с 12–14 лет так действовать, к 20 можно стать профи в управлении собственными идеями.

Башкортостан – яркая точка на карте России с точки зрения культуры. Как вы считаете, наш регион в контексте развития креативной экономики стал заметнее?

Ещё немного времени прошло, чтобы были заметны кардинальные изменения. Креативные индустрии требуют в среднем 5-7 лет планомерной работы для проявления в среде. Поэтому сейчас мы фиксируем динамику роста, и она высокая. Сильная сторона Башкортостана — интерес к локальной идентичности, который проявляется у населения и потребителей. Людям важно понять, кто они как социум, как локальная культура. Здесь много того, что интересно внутри региона и за его пределами. Пример — группа AY YOLA.

Если копнуть в культуру, извлечь яркие элементы и упаковать их через разные индустрии, это неиссякаемый источник возможностей. Важно создать инфраструктуру, чтобы люди действовали.

Если появится поддерживающая среда, при которой человек будет понимать – ошибки нормально, и государство заинтересовано в том, чтобы я активно ошибался, потому что нужна конверсия – это будет очень сильно мотивировать.

Государство сегодня играет ключевую роль в развитии КИ. Формула успеха динамичного развития, которую мы выявили, изучая опыт регионов в стране — два локальных лидера с длинной волей: политический и индустриальный. Один обеспечивает нормативную базу и межведомственные отношения. Второй объединяет профсообщества и выступает дистрибьютором актуальных знаний для рынка. Лучше всего, если политический лидер – это глава региона. В Башкортостане такой лидер уже есть.

Но без участия и реакций сообщества на государственные инициативы нельзя развиваться. Успех зависит от доверия, участия людей и, как следствие, активного взаимодействия.

Какие итоги можно подвести по результатам третьего Всероссийского съезда школ креативных индустрий, который прошел в Уфе?

Съезд — это ключевая точка контакта специалистов со всей страны, которые занимаются образовательным процессом на первой ступени подготовки кадров для креативных индустрий. Сегодня это крупнейшее официальное профессиональное сообщество в секторе. Несмотря на название «школы креативных индустрий», это не просто локальные учреждения. Это центры компетенций, продюсирования, проектного управления и развития креативных практик в регионах.

Каждый съезд создает прецеденты для профессиональной дискуссии и задает вектор развития. То, что мероприятие в этом году проходит за пределами Москвы, отражает важность регионов, где и происходит реальная практика школ креативных индустрий.

Особое внимание уделяется межрегиональным креативным командам, которые соединяют специалистов из разных концов страны для совместного решения задач. Эти процессы позволяют отслеживать рост и качество образовательного и профессионального сообщества. Для организаторов съезда важно, чтобы участники увозили с собой новые отношений и опыт, который реально работает и может быть применен на практике. В этот раз это случилось уже в третий раз.

Видео-версия интервью с Игорем Намаконовым, руководителем Федерации креативных индустрий:

Справка о Школах креативных индустрий в Башкортостане

В республике работают три школы креативных индустрий на базе:

1. Уфимского училища искусств (Уфа)

2. Башкирского республиканского колледжа культуры и искусства (Стерлитамак)

3. Сибайского колледжа искусств (Сибай)

В ШКИ Башкортостана учатся - 500 детей. В 2025 году через Школы креативных индустрий в регионе прошло - 200 человек, в том числе в Уфе – 120, Стерлитамаке – 80. В 2026 - 260 школьников. Впервые на базе ШКИ города Сибая выпустят - 60 ребят.

Направления: звукорежиссура, электронная музыка, фото- и видеопроизводство, анимация и 3D-графика, дизайн и интерактивные и цифровые технологии VR/AR.