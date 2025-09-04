На дорогах Башкирии проходит акция «Пешеход»

В Башкирии с 4 по 7 сентября Госавтоинспекция проводит профилактическое мероприятие «Пешеход». В ходе акции инспекторы проверят, как водители и пешеходы соблюдают ПДД.

Сотрудники ГАИ также оценят наличие необходимых технических средств организации дорожного движения, а также проверят дорожную разметку, освещение и наличие тротуаров вдоль автодорог.

Главный госавтоинспектор региона Владимир Севастьянов отметил, что особое внимание будет уделено участкам рядом с образовательными учреждениями и маршрутам, по которым передвигаются дети.

Ведомство призывает водителей быть предельно осторожными за рулем и заблаговременно снижать скорость при подъезде к пешеходным переходам, а также при движении на прилегающих территориях.

Пешеходам рекомендуется переходить проезжую часть только в отведенных для этого местах, при переходе с детьми — держать их за руку и выбирать безопасный маршрут. Кроме того, важно использовать световозвращающие элементы для повышения видимости.