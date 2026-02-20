В Башкирии ввели ограничения на семи дорогах

В Башкирии из-за непогоды были введены ограничения движения транспорта. Запрет на проезд касается пассажирских автобусов, маршрутных такси и грузового транспорта.
С 09:00 введены частичные ограничения на участках:
– с 0 по 80 км автодороги Юлдыбаево – Акъяр – Сара в Зилаирском и Хайбуллинском районах;
– с 0 по 104 км автодороги Сарабиль – Кувандык в Зианчуринском районе;
– с 0 по 102 км автодороги Сибай – Акъяр в Баймакском и Хайбуллинском районах.
– с 84 по 241 км автодороги Магнитогорск – Ира в Баймакском, Зилаирском и Куюргазинском районах.
Для всех видов транспорта закрыли движение на участках:
– автодороги Верхний Сарабиль – Кувандык;
– с 241 по 315 км, с 315 по 393 км автодороги Магнитогорск – Ира в Зианчуринском и Кугарчинском районах.