В Уфе открыли мемориальную доску врачу Заки Ахметшину

В 1968 году стартовала уронефрологическая служба в Башкортостане – тогда Заки Хасанович начал свою профессиональную карьеру как детский уролог. Позднее стал главным детским уронефрологом Министерства здравоохранения БАССР. Он инициатор и организатор службы детского диализа и пересадки почки в республике, при нем в республике запустили антенатальную диагностику врожденных пороков развития.