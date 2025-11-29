В Уфе открылся чемпионат России по боксу среди женщин

Лучшие спортсменки страны собрались в Уфе на чемпионате России по боксу. Сегодня во Дворце борьбы состоялось торжественное открытие соревнований и первые поединки. Перед стартом турнира прошла пресс-конференция.

Всего на соревнованиях выступят 187 спортсменок. Республику Башкортостан представят восемь участниц, для трех из них сегодня прошли первые поединки. Юлия Чумгалакова и Алина Муллагулова победили судейскими решениями. А вот выступление Азалии Аминевой продлилось всего один раунд и завершилось её победой ввиду явного преимущества. Чемпионат России продлится до 5 декабря.