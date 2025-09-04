В Башкирии буйный мужчина угрожал росгвардейцам макетом автомата Калашникова

По данным прокуратуры республики, в июле этого года на территории пруда несколько мужчин нарушали общественный порядок. Охранники вызвали росгвардейцев, однако это не остановило дебоширов. Они начали провоцировать конфликт и кричать, после чего стражи порядка попытались их задержать. Один из мужчин достал макет автомата и направил на полицейских.