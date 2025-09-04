В Башкирии буйный мужчина угрожал росгвардейцам макетом автомата Калашникова

Белебеевский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 36-летнего местного жителя. Ранее судимый мужчина угрожал сотруднику вневедомственной охраны макетом автомата Калашникова.
По данным прокуратуры республики, в июле этого года на территории пруда несколько мужчин нарушали общественный порядок. Охранники вызвали росгвардейцев, однако это не остановило дебоширов. Они начали провоцировать конфликт и кричать, после чего стражи порядка попытались их задержать. Один из мужчин достал макет автомата и направил на полицейских.
Подсудимый пытался скрыться на своём автомобиле, но сотрудники ППС его остановили. В результате дебошир был задержан. Автомобиль отправили на штрафстоянку.
Суд назначил ему наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. На судебном заседании мужчина извинился перед сотрудником и признал свою вину.
Видео: прокуратура РБ.