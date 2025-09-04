В Уфе из колодца вытащили застрявшего котёнка

Накануне, 3 сентября, спасатели Уфы пришли на помощь застрявшему в колодце котёнку. Об этом рассказали в Управлении гражданской защиты.

Жильцы дома по улице Николая Дмитриева услышали жалобное мяуканье из колодца. Рядом крутилась взрослая кошка. Горожане быстро поняли, что в колодец упал котёнок и обратились к спасателям. Прибывшие специалисты спустились с помощью альпинистского снаряжения и достали пушистика.

В этот же день на улице Ферина домашняя кошка упала с третьего этажа и оказалась на крыше магазина. Спасатели забрались на торговую точку, спустили кошку и передали хозяйке.