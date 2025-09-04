В Сибае стартовал VII Всероссийский инвестсабантуй «Зауралье»

Соглашения более чем на 100 миллиардов рублей. В Сибае начал свою работу VII Всероссийский инвестиционный сабантуй «Зауралье-2025». Он стартовал с межрегионального форума бизнес-шерифов. Этот институт работает в Башкортостане с 2019 года по поручению главы республики.

На полях инвестсабантуя говорили о лучших практиках в работе с предпринимателями. По сравнению с прошлым годом в Башкортостане стало больше на 4,6% объектов МСП, достигнув более 140 тысяч единиц, и заслуга в этом в том числе бизнес-шерифов.