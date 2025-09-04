Башкирия получит федеральную поддержку для развития Зауфимья

Башкортостан получит дополнительную федеральную поддержку для строительства коммунальной инфраструктуры в Зауфимье. Радий Хабиров в режиме видеосвязи принял участие в работе президиума Правительственной комиссии по региональному развитию. Его провёл заместитель Председателя Правительства России Марат Хуснуллин.
В августе президиум уже одобрил заявку на реализацию первой очереди проекта — строительство сетей водоснабжения и водоотведения на 8,5 млрд рублей. Радий Хабиров поблагодарил вице-премьера за поддержку инициатив республики и подчеркнул, что Башкортостан подготовил заявку на строительство второй очереди коммунальной инфраструктуры в Зауфимье стоимостью 5 млрд рублей.
Заместитель Председателя Правительства страны Марат Хуснуллин положительно оценил опыт Башкортостана в обеспечении комплексного подхода по развитию территории Зауфимья. Он поблагодарил за такую работу Радия Хабирова и отметил, что заявка на вторую очередь одобрена. Главное — не затягивать сроки освоения.