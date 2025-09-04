В Башкирии планируют массово внедрять агродроны

В Башкирии планируют массово внедрять агродроны в сельское хозяйство. В Стерлитамакском районе прошёл семинар, посвященный развитию беспилотных летательных аппаратов в аграрной сфере. Сейчас в хозяйствах республики БПЛА не так много, чуть более десятка. Но именно агродроны, говорят специалисты, помогут сельским хозяйствам продолжать работу в условиях меняющегося климата.

Картина, которая еще лет пять назад казалась далёким будущим, уже прорывное сегодня. Вадим Кинзябузов — один из первых фермеров в республике, который увидел в агродронах большой потенциал. С их помощью можно и засеивать поля, и вносить удобрения, и опрыскивать растения.

Но для большинства аграриев это в диковинку. К новшеству относятся если не с опаской, то с осторожностью. Многие пока наблюдают со стороны. Хотя преимущества перед наземной техникой очевидны, делятся те, кто уже активно пользуется поддержкой с воздуха. Эта модель, например, способна развить скорость до 50 км в час.

Здесь же достаточно пилота. Этой специальности, кстати, уже обучают в Башкирском аграрном университете. Дрон всю работу делает практически сам. Главное — ввести правильные координаты, а техника согласно заданию обработает землю, не пропустив ни метра. Преимущества у БПЛА, говорят аграрии, и экономические, и климатические.