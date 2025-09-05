В Уфе стартовала конференция в честь 95-летия Башкирского заповедника

В Уфе стартовала Всероссийская научно-практическая конференция, посвященная 95-летию Башкирского государственного природного заповедника. На мероприятии собрались директора национальных парков, руководители профильных ведомств и представители научного сообщества из разных регионов России.

В рамках конференции были затронуты вопросы, касающиеся роли особо охраняемых природных территорий и привлечения внимания к уникальным природным памятникам Башкортостана. Для участников подготовлены заседания, круглые столы и выездные экскурсии.

Очень важно, чтобы сохранялись многолетние наблюдения, то есть мониторинговые исследования за состоянием нетронутых уголков природы, продолжение многолетних рядов наблюдений.

Галина Лебедева, старший научный сотрудник Жигулевского заповедника
Волна
Акции БСТ