В Уфе стартовала конференция в честь 95-летия Башкирского заповедника

В Уфе стартовала Всероссийская научно-практическая конференция, посвященная 95-летию Башкирского государственного природного заповедника. На мероприятии собрались директора национальных парков, руководители профильных ведомств и представители научного сообщества из разных регионов России.

В рамках конференции были затронуты вопросы, касающиеся роли особо охраняемых природных территорий и привлечения внимания к уникальным природным памятникам Башкортостана. Для участников подготовлены заседания, круглые столы и выездные экскурсии.