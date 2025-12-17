В Уфе прошёл турнир по футзалу в честь 15-летия ФК «Уфа»

Футболисты сыграли против болельщиков. В Уфе прошёл турнир по футзалу, приуроченный к предстоящему 15-летнему юбилею ФК «Уфа». В финале команда, состоящая из тренерского и административного штаба, а также из игроков клуба, победила команду ветеранов футбола. Свои матчи провели представители двух объединений болельщиков – команды «СМИ» и «Мамочки ФК «Уфа». После турнира состоялось награждение всех, кто принимал активное участие в жизни клуба.

Мы хорошо провели время, увидели много интересных людей, которых остаточно давно не видели. Сегодня тоже дали им повод встретиться, пообщаться, вспомнить прошлое, и задали такой задел на будущее, который позволит собираться дальше.

Марат Шмаков, генеральный директор ФК «Уфа»

Сейчас в Первой лиге наступила зимняя пауза, и игроки «Уфы» ушли в отпуск. 9 января они соберутся вновь для прохождения медицинского осмотра. Далее начнется подготовка ко второй части сезона. Первый сбор команда проведёт в Уфе уже в частично обновлённом составе.

Определенный цикл команды завершён. Сейчас начинается новый этап, новый цикл, где требуются усиления, где-то необходимо освежить какие-то позиции. Поэтому я думаю, что в ближайшее время потихонечку болельщики будут узнавать все новости клуба.

Анзор Саная, спортивный директор ФК «Уфа»
