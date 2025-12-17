В Уфе прошёл турнир по футзалу в честь 15-летия ФК «Уфа»

Футболисты сыграли против болельщиков. В Уфе прошёл турнир по футзалу, приуроченный к предстоящему 15-летнему юбилею ФК «Уфа». В финале команда, состоящая из тренерского и административного штаба, а также из игроков клуба, победила команду ветеранов футбола. Свои матчи провели представители двух объединений болельщиков – команды «СМИ» и «Мамочки ФК «Уфа». После турнира состоялось награждение всех, кто принимал активное участие в жизни клуба.