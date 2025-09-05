Три школы из Башкирии примут участие в конкурсе «Лучшая школьная столовая»

Представители трёх образовательных учреждений Башкортостана примут участие во всероссийском конкурсе «Лучшая школьная столовая». На региональном этапе лучшими стали команды из Стерлитамака, Булгаково, а также повара из 115-й уфимской гимназии. Чем питаются дети в перерывах между учебой в республике и что говорят их родители о современном питании?

Пока кто-то отвечал на уроке и рассказывал выученный материал, в столовой активно готовились к обеду. У каждого ученика на столе тарелка с борщом, гречневой кашей, куриной котлетой, хлебом и чаем. Энергетическая ценность всех блюд на обеде достигает почти 700 килокалорий. Условно говоря, школьникам этого всего хватает до пяти-шести часов вечера.

В 115-й гимназии готовят всё исключительно на пару. Меню создано врачом-диетологом. Помимо борща, туда входит рассольник, суп с клёцками, щи, а также плов, жаркое, гречка, рисовая каша, котлеты, гуляш из курицы.

А что говорят сами школьники? Положительные отзывы и у старшеклассников, которые часто посещают школьную столовую. У родителей учеников есть и свои предложения.

Со школьниками активно работают классные руководители, рассказывают о пользе правильного и сбалансированного питания. К слову, столовая учебного заведения стала лучшей на региональном этапе всероссийского конкурса.

В четвёртом лицее Баймака, как и по всей республике, тоже уделяют особое внимание организации питания подрастающего поколения.

Горячими блюдами бесплатно кормят учащихся начальных классов, также детей из малоимущих и многодетных семей, с ограниченными возможностями здоровья и учеников, чьи родители на СВО.