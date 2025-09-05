На форуме в Сибае представили ароматы, которые передают дух Башкирии

Ароматы сочетают в себе пихтовые леса, липы, донник, кумыс, запах лошадей, башкирского мёда, чабреца, дикой клубники и лёгкий аромат утренней росы с горных хребтов Ирендек и Зауралье и подножий Ялангаса. Спикер подчеркнула, что Башкортостан для неё — регион особенный, тёплый, и ей знаком аромат этого края. Средства, полученные от реализации парфюмерии, частично пойдут на поддержку проекта развития Южноуральской тропы.