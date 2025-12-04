«В Башкортостане есть интересные инвестиционные форматы» – политолог

Несмотря на давление Запада, экономика успешно справляется с вызовами. Россия и дальше намерена вести суверенную экономическую политику, наращивая сотрудничество с такими прагматичными партнерами, как Китай и Индия. Об этом накануне заявил Президент страны.
Владимир Путин, выступая на пленарном заседании инвестфорума «Россия зовёт!» подчеркнул, что для поддержки иностранных инвесторов будет создана единая экосистема сопровождения инвестиций на базе ВЭБа. Эксперты считают, что это даст дополнительный импульс для привлечения иностранных инвестиций в регионы.