«В Башкортостане есть интересные инвестиционные форматы» – политолог

С точки зрения геополитики такие инвестиционные площадки, конечно, становятся для зарубежных стран окном новых возможностей. На них озвучиваются довольно интересные экономические решения в контексте многополярности. Если говорить о Башкортостане, то в нашем регионе тоже есть интересные инвестиционные форматы, например, проводится заседание инвестиционного комитета «Инвестчас», проводится форум «Зауралье», и эти два формата гармонично дополняют друг друга.

Артур Сулейманов, политолог