«В Башкортостане есть интересные инвестиционные форматы» – политолог

Несмотря на давление Запада, экономика успешно справляется с вызовами. Россия и дальше намерена вести суверенную экономическую политику, наращивая сотрудничество с такими прагматичными партнерами, как Китай и Индия. Об этом накануне заявил Президент страны.

Владимир Путин, выступая на пленарном заседании инвестфорума «Россия зовёт!» подчеркнул, что для поддержки иностранных инвесторов будет создана единая экосистема сопровождения инвестиций на базе ВЭБа. Эксперты считают, что это даст дополнительный импульс для привлечения иностранных инвестиций в регионы.

С точки зрения геополитики такие инвестиционные площадки, конечно, становятся для зарубежных стран окном новых возможностей. На них озвучиваются довольно интересные экономические решения в контексте многополярности. Если говорить о Башкортостане, то в нашем регионе тоже есть интересные инвестиционные форматы, например, проводится заседание инвестиционного комитета «Инвестчас», проводится форум «Зауралье», и эти два формата гармонично дополняют друг друга.

Артур Сулейманов, политолог
