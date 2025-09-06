«Торатау» получил статус глобального геопарка ЮНЕСКО

Заявку на вступление направили еще 2021 году. В 2022-м «Торатау» принял экспертов из Ирландии и Испании, которые приехали с оценочной миссией. Тогда они оставили свои рекомендации, которые в регионе постепенно исполняли. Благодаря чему геопарк успел стать важным центром геотуризма и образовательных инициатив. На вершину шихана Торатау построили эколестницу, в рамках Евразийского климатического консорциума — федерального проекта «Карбоновый полигон» открыли Дом-музей климата Евразийского НОЦ. Этим летом запустили две масштабные точки притяжения — эталонные геологические разрезы «Усолка» и «Дальний Тюлькас».