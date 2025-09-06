«Торатау» получил статус глобального геопарка ЮНЕСКО

Эксперты Совета ЮНЕСКО единогласно решили включить геопарк «Торатау» в Башкирии во Всемирную сеть. Об этом рассказал Радий Хабиров в социальных сетях.
Заявку на вступление направили еще 2021 году. В 2022-м «Торатау» принял экспертов из Ирландии и Испании, которые приехали с оценочной миссией. Тогда они оставили свои рекомендации, которые в регионе постепенно исполняли. Благодаря чему геопарк успел стать важным центром геотуризма и образовательных инициатив. На вершину шихана Торатау построили эколестницу, в рамках Евразийского климатического консорциума — федерального проекта «Карбоновый полигон» открыли Дом-музей климата Евразийского НОЦ. Этим летом запустили две масштабные точки притяжения — эталонные геологические разрезы «Усолка» и «Дальний Тюлькас».
«Торатау» – второй геопарк на территории Башкирии, вошедший в Глобальную сеть. Первым в 2020 году стал «Янган-Тау». В этом году в Уфимском университете науки и технологий открылась кафедра ЮНЕСКО «Геопарки и территории устойчивого развития», где уже начали подготовку специалистов международного уровня. Также недавно в список Всемирного наследия включили знаменитые наскальные рисунки пещеры Шульган-Таш.
Радий Хабиров поблагодарил ученых, команду геопарка, сотрудников профильных ведомств, представителей комитета республики по делам ЮНЕСКО и всех причастных за слаженную работу.
Фото: radiyhabirov