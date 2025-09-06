Житель Уфы вытащил пострадавших в ДТП с автобусом

5 сентября в Уфимском районе произошла авария с участием пассажирского транспорта. Подробности инцидента сообщили в МЧС.

В посёлке Жуково столкнулись маршрутка и «Москвич-3». От удара автобус с 18 пассажирами съехал в кювет и врезался в опору.

Случайным свидетелем аварии стал сотрудник 22 пожарно-спасательного отряда МЧС Егор У. Он был не на смене, но не смог пройти мимо несчастного случая. Мужчина выломал заднюю дверь автобуса и вывел пассажиров на безопасное расстояние.

Смелые действия Егора позволили избежать трагедии, так как легковой автомобиль был на газовом оборудовании и мог вспыхнуть.