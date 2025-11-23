В Башкирии число пострадавших в лобовом ДТП достигло четырех

В Благовещенском районе количество пострадавших в результате серьезной аварии увеличилось. По последним данным, в лобовом столкновении пострадали четыре человека.

ДТП произошло накануне между деревней Танайка и селом Павловка. Как сообщили в Госкомитете РБ по ЧС, 30-летний водитель автомобиля «Chevrolet Lanos» выехал на полосу встречного движения и столкнулся с «Genesis GV80». От удара «Шевроле» загорелся.

В результате ДТП двое пострадавших были доставлены в медицинское учреждение, еще двое после осмотра медиками отпущены на амбулаторное лечение.