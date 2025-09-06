В Башкирии построят многофункциональный ТСК за 30 млн рублей

В Сибае с 4 по 6 сентября проходит VII Всероссийский инвестиционный сабантуй «Зауралье-2025». В рамках работы форума подписано большое количество соглашений, а также намечены векторы развития субрегиона.
Так, было подписано соглашение о сотрудничестве в сфере развития потребительского рынка на сумму 30 млн рублей. Соглашение заключили Министерство торговли и услуг Башкирии, ООО «Башмаркет» и администрация Абзелиловского района.
Новый многофункциональный комплекс общей площадью 960 кв. м будет включать кафе и торговые площади. Объект расположится в селе Аскарово Абзелиловского района. Срок реализации проекта запланирован на период с 2025 по 2030 годы.
Фото: forum-zauralye.com