В Башкирии построят многофункциональный ТСК за 30 млн рублей

В Сибае с 4 по 6 сентября проходит VII Всероссийский инвестиционный сабантуй «Зауралье-2025». В рамках работы форума подписано большое количество соглашений, а также намечены векторы развития субрегиона.

Фото №1 - В Башкирии построят многофункциональный ТСК за 30 млн рублей

Так, было подписано соглашение о сотрудничестве в сфере развития потребительского рынка на сумму 30 млн рублей. Соглашение заключили Министерство торговли и услуг Башкирии, ООО «Башмаркет» и администрация Абзелиловского района.

Новый объект не просто предоставит жителям села Аскарово доступ к качественным товарам и услугам, но и станет важным социальным центром, создаст комфортную среду для предпринимателей и новые рабочие места.

Василий Таболин, и.о. министра торговли и услуг РБ 

Новый многофункциональный комплекс общей площадью 960 кв. м будет включать кафе и торговые площади. Объект расположится в селе Аскарово Абзелиловского района. Срок реализации проекта запланирован на период с 2025 по 2030 годы.

Фото: forum-zauralye.com

